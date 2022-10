Scendono in piazza rischiando la vita A Teheran | Isfahan | Sanandaj le donne chiedono liberta? e diritti Quello di poter scegliere se indossare o no l’hijab | per cominciare

Leggi su iodonna

(Di domenica 30 ottobre 2022) Velo in Iran. «La prossima rivoluzione sarà una rivoluzione di». In Iran erano in molti a pensarlo. E a ripeterlo, nel chiuso delle case, nel passaparola dei bazar. Molto prima che migliaia di giovaniuscissero di casa, da scuola, dagli uffici e scendessero in, prima che le loro madri le raggiungessero, prima che i loro fratelli si unissero a loro. Mahsa Amini è morta «perché possiamo danzare in strada» canta Shervin Hajipour, venticinquenne musicista, autore di Baraye, arrestato all’indomani delle prime manifestazioni e poi rilasciato. Mahsa è morta per una ragione, è morta «per le nostre sorelle» scandisce un verso diche è ormai diventato l’inno della rivolta. ...