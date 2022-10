Napoli | messaggio di Juan Jesus a Osimhen “Altro che X-man…”

Tantomeno il. Ed ecco, infatti, che il club partenopeo ha colto l'occasione per augurare al ... Nelsono stati usati segni specifici: una data, 1960, l'anno di nascita del Pibe de Oro ...... o alla Comunità Ebraica di, nella cui giurisdizione ricade la Regione Sicilia", ha reso ... sociale, cultura e simbolico', scrive in unrivolto alla comunità catanese. 'Costruire, ...Juan Jesus messaggio a Osimhen dopo la tripletta messa a segno contro il Sassuolo: "Non gli X-Men, ma gli OSI-MEN" ...Chiusura per consentire lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nelle tre notti di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 novembre ...