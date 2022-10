Meloni | “Renderemo ancora più forti i rapporti con gli Usa”

Leggi su tpi

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Questo Governo farà del suo meglio per renderepiùcon gli Stati Uniti”. Lo ha detto in un video-saluto il presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione dell’anniversario della National Italian American Foundation (Niaf) e trasmesso questa notte. “Cari amici della National Italian American Foundation, sono molto lieta di partecipare al 47° Gala Awards della NIAF solo pochi giorni dopo la mia nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri – dice – Sento il grande onore e la responsabilità di essere la prima donna a guidare l’Italia. Nel mio compito seguirò le orme delle tante grandi donne italiane che hanno aperto la strada a me e alle generazioni a venire”. “L’Italia, le cui antiche radici e la cui bellezza unica sono riconosciute in tutto il mondo, è il risultato dell’ingegno della ...