Ligue 1 | l'Auxerre vince ed esce dalla zona retrocessione | LIVE sei partite

...30 DANIMARCA SUPERLIGA Lyngby - Aarhus 0 - 0 (*) Silkeborg - Viborg 16:00 Brondby - Aalborg 18:00 FRANCIA COPPA DI FRANCE Venus - ASM Belfort 0 - 3 (Finale) FRANCIA- AC Ajaccio 1 - 0 ...Commenta per primo Dopo la vittoria di ieri del Psg e lo stop del Marsiglia, la 13a giornata di1 si conclude oggi con le altre sette partite . Si parte alle 13 con- Ajaccio, terz'ultima contro penultima. Alle 15 sono in programma quattro gare con i riflettori accesi sul Rennes ... Ligue 1, successo di misura dell'Auxerre: 1-0 contro l'Ajaccio, decide la rete di Sakhi Si on n'a pas un peu de recul c'est difficile", explique Pélissier qui a aussi à son actif des montées en L1, avec Lorient en 2020 et Amiens en 2017 mais aussi avec Luzenac en National (2009) puis en ...Christophe Pelissier peut avoir le sourire. L’AJ Auxerre a remporté un match très important contre l’AC Ajaccio (1-0), ce dimanche, pour la première sur le banc de son nouvel entraîneur, qui a été nom ...