La conferenza stampa pregara del tecnico nerazzurro

Leggi su seriea24

(Di domenica 30 ottobre 2022) 28 Ottobre 2022 Dopo quella di Palermo per il Pisa Sporting Club arriva un’altra lunga e difficile trasferta: domani i nerazzurri saranno infatti di scena a Benevento (Stadio “Vigorito”, ore 14.00), pronti a sfidare i giallorossi di mister Cannavaro. Un match con tanti spunti interessanti, affrontati come sempre dalLuca D’Angelo nell’appuntamento della vigilia con la: “Affrontiamo una squadra che avrà diverse assenze, ma il Benevento dispone di una delle rose più ampie di tutto il campionato per cui le insidie e le difficoltà saranno le stesse; mi aspetto una gara di grande intensità. Noi saremo al completo perché anche Barba è tornato ad allenarsi con regolarità e oggi ha svolto la rifinitura assieme ai compagni; avremo bisogno di tutti e credo che anche chi subentrerà potrà essere ...