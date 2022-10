Juve | infortunio alla caviglia per Iling | i tempi di recupero

Tuttosport

Max Allegri ©LaPresseNella seconda frazione di gioco, complice l'ingresso di molti giovani, laha avuto il merito di schiacciare i salentini nella propria metà campo. Ancora una volta l'ingresso ...- Inter è alle porte e unadesso potrebbe essere fatale per la presenza nel big match. Inzaghi è in ansia per l'ultimo koJuve - Inter non è una partita come gli altri e soprattutto in ... Infortuni Juventus, non è solo sfortuna. L'irritazione della dirigenza Il giovane calciatore bianconero aveva rassicurato tutti dopo il match di Lecce, ma il club ha confermato un'assenza prevista di 20 giorni.Il 2022 dell'inglese si è chiuso a Lecce: il classe 2003 ha rimediato una distorsione alla caviglia che lo costringerà ai box per 20 giorni.