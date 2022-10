Il mio errore più grande | clamorosa confessione di Fini sul che fai mi cacci al Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gianfrancotorna in tv dalla Annunziata a Mezz'ora in più su Rai Tre dopo dieci anni. Nel corso della sua lunga intervista,come via abbiamo raccontato ha parlato di Giorgia Meloni e del nuovo governo di centrodestra. L'ex leader di An ha anche parlato della svolta di Fiuggi, della fiamma e delle accuse da sinistra per il rischio di un ritorno di un certo tipo di fascismo in Italia. Ma un passaggio chiave dell'intervista diriguarda Berlusconi.ha parlato dello scioglimento di Alleanza Nazionale con il conseguente ingresso nel Pdl. Su questo puntofa mea culpa e davanti alle telecamere afferma: "Creare il Pdl fu unenorme che non perdono a me stesso, fu un miopersonale". Ma le stilettate al Cav non ...