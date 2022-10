Il dolore di Franco Gatti per la morte del figlio Alessio | “Ci rincontreremo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) Nella vita di, morto il 18 ottobre 2022 a 80 anni, c’è stato un prima e un dopo, a fare da spartiacque, unimmenso: ladel, ucciso a 23 anni da un mix di alcol e eroina. Era il febbraio 2013 quando il ragazzo fu trovato senza vita nella sua casa in via Capolungo a Nervi, nel levante di Genova., con gli altri membri dei Ricchi e Poveri, stava per salire sul palco del teatro Ariston, per ritirare il Premio alla carriera a Sanremo, quando una telefonata lo informò che ilera scomparso. Fu poi Fabio Fazio ad annunciare in sala stampa l’improvvisa defezione dei Ricchi e Poveri, a causa del grave lutto improvviso. Quelavrebbe distrutto la vita del musicista, tanto da ...