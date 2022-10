Epidemia tra i vip | dilaga la sindrome dei bimbiminkia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Marianne Faithfull stava a Mick Jagger come Giorgiadeimaneskin sta a Damianodeimaneskin e l’eroina stava a Marianne come la vulvodinia, che non sta in Transilvania, sta a Giorgia ecc.ecc. Mentre l’alcolismo stava a Kim Deal dei Pixies come la Fomo sta a Victoriadeimaneskin. Cioè una malattia da bimbaminkia, con la k, che sarebbe la paura di perdersi qualcosa, qualsiasi cosa, e quindi uscire sempre, a prescindere, per qualsiasi cagata, non importa a far cosa o meglio sì che importa: a farsi riconoscere, ah ma tu sei Victoria con la C che ha la Fomo, oddio oddio. Fomo sarebbe l’acronimo di fear of missing out e non ce l’hanno i bambini a perdere delle miniere in Cina o in Africa ma le signorine con le tettine coperte dai cerottini che qui dicono che c’è il fascismo e non sanno assolutamente suonare il basso ma fanno molte pose. Victoria de Angelis dunque si racconta a Radio Deejay, ...