Empoli-Atalanta | le formazioni ufficiali | la scelta su Bajrami e Pasalic

Dove vedere: diretta tv e streaming La partita traè in programma alle ore 12.30 e sarà visibile su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e . La diretta streaming ...Commenta per primo Sono cinque la partite in programma nella domenica di Serie A; si parte con la sfida traal Castellani , calcio d'inizio alle 12:30. La squadra di Gian Piero Gasperini deve rispondere alle vittorie di Napoli, Inter e Juventus e soprattutto reagire alla prima sconfitta ...Ecco le scelte di Zanetti e Gasperini per il match che inizierà fra pochissimo Manca poco al fischio d’inizio di Empoli-Atalanta ed ecco le formazioni ufficiali, con Gasperini che sceglie il tridente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...