Ballando con le stelle | tango sensuale tra Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 ottobre 2022) Acon le2022 ètraDi. Nel corso della quarta puntata del programma di Milly Carlucci – in onda sabato 29 ottobre – la coppia gay ha incantato con unsulle note di una versionedi “C’est la vie” di Achille Lauro. Un ballo – che in origine veniva danzato da coppie di uomini – che ha emozionato il pubblico e la giuria.Dicon le(Instagram)“Molto emozionante” sottolinea infatti Ivan Zazzaroni. Carolyn Smith, unica esperta di ballo tra i giurati, ha lodato la performance evidenziando come fra i due ci sia stata un’equità per il ...