(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 17’00 di oggi 30 ottobre, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Sterda, per soccorrere unadi 79 anni, la quale intenta a fare dei lavori in campagna in una sua proprietà, è caduta in unain disuso profonda circa tre metri. La malcapitata è stata tratta in salvo con tecniche S.A.F. (speleo – alpino – fluviali) ed affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

... è ricoverata in ospedale Il furto Erano circa le 12:00 quando l'è entrata nel supermercato ... ha deciso di regalare allatutto ciò che aveva messo in borsa. La commozione del titolare La ...commenta Un'di 82 anni è stata sorpresa a rubare nel supermercato Se Bon di via Casilina, a Ferentino (Frosinone). 'Non ditelo ai miei nipoti' ha detto in lacrime laquando è stato richiesto l'... Anziana donna cade in una vecchia cisterna, salvataggio miracoloso in Irpinia Il gesto del direttore di un supermercato dopo il furto di pane, mortadella e altri alimenti da parte di una donna di 82 anni: «Poteva essere mia madre» ...«Non ditelo ai miei nipoti», queste le parole pronunciate in lacrime da un'anziana di 82 anni sorpresa a rubare in un supermercato di Ferentino, in ...