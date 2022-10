Amanda Knox a Perugia con marito e figlia Gita a Gubbio con Sollecito | “Felice e spensierata”

aveva perso un figlio prima di avere Eureka Muse - guarda UNA GITA TANTO ATTESA - Quattro giorni più tardi i due furono arrestati con l'accusa di averla uccisa. E passarono in carcere ...A giugno i due (assolti in via definitiva) insieme per la prima volta in Italia 'È stata una bella idea della'. Poi hanno fatto tappa a Gubbio. Sollecito: 'Dovevamo andare lì il giorno che Mez ...L’ex coppia assolta si è ritrovata a quindici anni dal delitto di Perugia: “Avevamo programmato di andare lì il giorno in cui fu trovato il corpo. È stato bello per noi poter parlare di altro” ...BARI, 31/10/2022 – “Ho provato emozioni contrastanti”. Così Raffaele Sollecito racconta all’Ansa l’incontro con Amanda Knox a Gubbio. “L’iniziativa è stata sua, ma l’idea di entrambi” dice ancora ...