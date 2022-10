Albino | frontale tra due auto sulla Provinciale | tre persone ferite

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 ottobre 2022). È di tre feriti lievi il bilancio dell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di domenica 30 ottobre ad, lungo ladella Val Seriana. L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando due, una berlina e una familiare, si sono scontrate frontalmente: a bordo tre, due uomini di 28 e 52 anni e una donna di 29. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso, con tre ambulanze che hanno preso in carico i pazienti, i carabinieri della compagnia di Clusone e i vigili del fuoco arrivati dalla centrale di Bergamo. Una volta assicurate le cure per i tre feriti, i vigli del fuoco hanno bonificato l’area e messo in sicurezza la zona, dove erano rimasti parecchi detriti.