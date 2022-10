2 Novembre | al cimitero di Nettuno torna l’iniziativa “A nessuno manchi un fiore”

(Di domenica 30 ottobre 2022)– Operazioni di pulizia straordinaria alCivile di. Un intervento programmato come ogni anno dall’Area Ambiente e Sanità e dall’Ufficio Cimiteriale del Comune diin occasione del mese dedicato al ricordo dei cari defunti. Anche quest’anno, inoltre, l’azienda Saracino ha deciso di donare fiori e piante che saranno distribuite dal comitato “I nostri Cari” nell’ambito del“Aun”. Chi vorrà potrà prendere une rendere omaggio anche alle lapidi delche vedranno sprovviste. “Ringrazio gli uffici comunali che come ogni anno si sono adoperati per il decoro del nostro– dichiara il Commissario Strati – ringrazio anche la ...

...celebrazione canellese del Milite Ignoto del 41921, che aveva visto migliaia di cittadini ritrovarsi prima in piazza Carlo Gancia per la santa messa e poi raggiungere in corteo il. ......Grillo ha disposto la gratuita fruizione del servizio bus per le giornate dell'1 e 2. ... Rita (ingresso secondario) - Via D. Alighieri - Via degli Atleti - Stadio Municipale - ...Scoppia un incendio nel cimitero di Parete: a fuoco una cappella funeraria. L’incendio e scoppiato intorno alle ore 9.15.(mi-lorenteggio.com) Milano 30 ottobre 2022 – “Come ogni anno il 1 novembre rischia di trasformarsi in un’occasione per un ennesimo raduno di neofascisti al Campo X del cimitero Maggiore di Milano a c ...