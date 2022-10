Vittorio Boiocchi | ucciso storico capo ultrà dell' Inter in una sparatoria in strada a Milano

TUTTO mercato WEB

E' stato ucciso in strada un'ora prima dell'inizio di Inter - Sampdoria . La vittima si chiamava, 70 anni, storico capo ultrà della curva nord dell' Inter , raggiunto da almeno tre proiettili, poco prima delle 20, in via Fratelli Zanzottera a Milano , nel quartiere Figino in ...L'ultimo arresto di, ucciso in agguato in strada vicino a casa sua, risale al marzo 2021 quando la Squadra mobile di Milano lo aveva sorpreso insieme al socio Paolo Cambedda con una scacciacani ... Ucciso sotto casa Vittorio Boiocchi, storico capo ultras Inter. Curva in silenzio al Meazza Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo ultras dell'Inter, è stato ucciso questa sera per strada a Milano. E' stato centrato da diversi colpi di arma da fuoco. L'uomo aveva diverse condanne ...La sua carriera criminale era iniziata nel 1974 con una serie di rapine a mano armata. L'ultimo arresto nel 2021: fermato a bordo di un'auto rubata ...