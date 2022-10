(Di sabato 29 ottobre 2022)ha ottenuto la terza posizioneloprogram a, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 di pattinaggio artistico. L’azzurro, pur commettendo due sbavature negli elementi di maggior valore effettuando un turn nella combinazione quadruplo toeloop/doppio toeloop e non ruotando in modo completo il quadruplo loop, ha ottenuto un punteggio di 81.18, merito anche di un buon riscontro nelle components e della qualità presentata nel resto delle difficoltà.lodi, interpretato sulle musiche dei Maneskin, in attesa del libero previsto per questa notte. ILDELLOPROGRAM DI...

OA Sport

'Dopo 50 anni di attesa per il Ponte sullo Stretto c'è una parola certa'. A dirlo èSalvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenuto inal 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia in corso a La Spezia. 'I primi ...In Italia lo conoscono beneRenzi eSalvini , che hanno vissuto questa fase di grazia rispettivamente dopo le elezioni europee del 2014 e del 2019. Entrambi, dopo aver conseguito un ... VIDEO Matteo Rizzo terzo dopo lo short a Skate Canada 2022. Riviviamo il programma Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“Chiedo la disponibilità al presidente Zambrano di vederci la prossima settimana al ministero per discutere sul nuovo Codice degli appalti”. A dirlo ...