Seul | calca alla festa di Halloween | soccorsi in strada e panico tra la folla

(Di sabato 29 ottobre 2022) Decine di persone sarebbero in arresto cardiaco in un popolare locale notturno della capitale sudcoreana Seoul. Al memento, i media riportano che i vigili del fuoco hanno dichiarato che ci sono state 81 segnalazioni di "respiro affannoso" e che è stata segnalata una. Secondo quanto riferito, nella zona c'erano 100.000 persone che festeggiavano il primo evento diall'aperto senza mascherine dopo la pandemia.

AGI - È di almeno 59 morti e 150 feriti il bilancio della ressa creatasi in un quartiere della movida a Seoul, capitale della Corea del Sud, dove si festeggiava Halloween in strada per la prima volta senza mascherine contro il Covid. Lo hanno reso noto le autorita' sudcoreane. Scene infernali arrivano da Seoul dove nel corso di una parata in occasione di Halloween si è verificata una gigantesca ressa con decine di persone che hanno accusato i sintomi di un arresto cardiaco. In 100mila festeggiavano nella capitale, primo evento all'aperto senza mascherine. Imponenti i soccorsi con 140 ambulanze mobilitate.