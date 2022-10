Napoli | e sono 13! Sassuolo sconfitto per 4-0

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tredicesima vittoria consecutiva deltra Campionato e Champions League. Gli azzurri sconfiggono ilcon una tripletta di Osimhen ed un gol di Kvaratskheliatravolgente nel primo tempo; uno show, la solita performance che si tramuta con un parziale di tre a zero nei confronti di unche poco può fare davanti ad un squadra perfetta, ad una macchina da gol. Tutto alla perfezione per la squadra di Spalletti: due assist di Kvaratskhelia. e due gol di Osimhen. Poi segna anche il georgiano. Ilreagisce in qualche modo, ma non riesce a capittalizzare quelle poche occasioni che la squadra zzurra concede alla compagine di Dionisi. Pinamonti sfiora il palo e due volte (su Thorsvedt e Laurientè) è bravissimo Meret. Ilnon si preoccupa e continua ad ...

