Milano | Tombolini | ' visto calciatore e ho iniziato ad accoltellare per invidia'

(Di sabato 29 ottobre 2022), 29 ott. (Adnkronos) - "Quando hoche tra i clienti vi era undel Milan (il riferimento è aldel Monza Pablo Marì, ndr), ho provato, perché lui stava bene e io male. L'ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì, invece non so cosa mi è preso e ho cominciato a colpire anche altre persone". Sono le parole che Andreaha messo a verbali nell'interrogatorio di convalida davanti al giudice diPatrizia Nobile. L'uomo deve rispondere di omicidio e di due tentati omicidi dopo l'assalto all'ipermercato Carrefour di Assago. Parole che potrebbero anche ricostruire la sequenza della "furia omicida" del 46enne sottoposto alla misura cautelare nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Paolo - ...