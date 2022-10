Meloni | Draghi e poi Sondaggio sulla fiducia | l' impensabile terzo posto

(Di sabato 29 ottobre 2022) Luca Zaia, governatore leghista della Regione Veneto, è tra i leader politici che ispirano più. A rivelarlo è un'indagine Swg fatta lo scorso 24 ottobre e diramata durante l'ultima puntata della trasmissione Agorà su Rai 3. La novità che emerge dalrelativo allache gli italiani ripongono verso i leader è che Zaia ha conquistato un consenso tale da piazzarsi alcon un ben 43%, rispettivamente dopo Giorgia(53%), e Mario(52%). Sul podio infatti c'è la neo presidente del Consiglio, che ha ormai superato l'ex premier. Dopo Zaia, al quartoc'è il leader grillino Giuseppe Conte, indicato anche lui in crescita con un 42% e, soprattutto, come il principale leader dell'opposizione, dato che ...

Price cap, l'Europa l'ha capita Pnrr,: missione compiuta, maaccusa ritardi Gas, von der Leyen: ok al price cap, temporaneo L'annuncio della presidente della Commissione europea alla ...Come e dove il governo di Giorgiapossa trovare le risorse necessarie per dare un aiuto ... Energia,: con l'accordo nella Ue, presto bollette più basse Mandato ai ministri dell'Energia che ...