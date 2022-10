LIVE Napoli-Sassuolo 2-0 | doppio Osimhen su due assist di Kvaratskhelia

(Di sabato 29 ottobre 2022) E' la prima della classe a scendere in campo per prima: tocca subito aldi Spalletti che ospita ilal Maradona. Gli azzurri,...

Ilprosegue la sua irresistibile collana di successi cercando il 13/o di fila con il Sassuolo del goleador Frattesi, che non può ancora recuperare Berardi. L'Inter vuole proseguire la sua ...Allo Maradona, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSassuolo 1 - 0 MOVIOLA 1 - È iniziata la partita! 4 ...Il Napoli è partito forte, fortissimo contro il Sassuolo e dopo 4 minuti è già andato in vantaggio con il solito Victor Osimhen. Sull’esterno, Di Lorenzo mette un cross dove Kvara la spizza di testa, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...