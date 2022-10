L' Inter vola | a San Siro la Sampdoria cade 3-0

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - Quarta vittoria consecutiva in campionato per l', che batte 3-0 ladell'ex Dejan Stankovic. A Sandecidono le reti di De Vrij, Barella e Correa: la squadra di Simone Inzaghi sale a 24 punti in classifica agganciando momentaneamente Lazio ed Atalanta, mentre i liguri, reduci dal primo successo in Serie A, sono costretti a tornare a casa con una nuova sconfitta. Un po' a sorpresa, nelle primissime battute di gara, i blucerchiati portano una pressione molto alta nella metà campo nerazzurra, provando a complicare le cose in fase d'impostazione agli avversari. A poco a poco però i padroni di casa vengono fuori con la qualità, iniziando a prendere le misure e spaventando per la prima volta Audero con un mancino di Dzeko. Il vantaggioista arriva allo scoccare del 21', quando da un corner di ...

