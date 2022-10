Lecce | pugni e schiaffi all’ex fidanzata per un «mi piace» sui social | 19enne indagato per lesioni e stalking

(Di sabato 29 ottobre 2022) Undi Tricase, in provincia di, è accusato diai danni della sua exdi 18 anni dopo che l’ha colpita cone trascinata per i capelli fuori dalla propria abitazione. Il motivo dietro questo specifico episodio violento sarebbe stato il «mi» suidi un ragazzo a una foto della sua ex. È successo lo scorso 17 ottobre e, stando alle accuse, sarebbe solo uno dei tanti soprusi che la vittima avrebbe subito dal. Intanto, per quest’ultimo è stato disposto il divieto di avvicinamento dal giudice Angelo Zizzari, di fronte al quale ieri, 28 ottobre, l’accusato si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. Secondo ...

