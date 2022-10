DIRETTA F1 | GP Messico 2022 LIVE | Hamilton precede Verstappen e Leclerc nella Q1 | ora si passa alla Q2!

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.25 SI PARTE!!!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!! 22.23 A breve si riparte con la Q2. Vedremo chi risponderà nel migliore dei modi in questa manche! 22.21 Ancora una ottima risposta die la Mercedes. Con gomma soft usata, infatti, l’inglese ha piazzato il miglior crono. Mai come in questa occasione la W13 appare davvero pronta a fare sul serio! 22.19 CLASSIFICA TEMPI Q1 1 LewisMercedes1:19.169 2 2 MaxRed Bull Racing+0.053 13 CharlesFerrari+0.336 1 4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.354 25 Carlos SAINZ Ferrari+0.397 1 6 George RUSSELL Mercedes+0.414 2 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.537 2 8 Lando NORRIS McLaren+0.688 2 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.738 2 10 Esteban OCON Alpine+0.776 2 11 Fernando ALONSO Alpine+0.837 ...

Tutto pronto a Città delper le qualifiche che assegneranno la pole position per il Gp delin programma domenica alle 21. Sarà un'altra passerella per il fresco bicampione del mondo ...Il GP delentra nel vivo con la caccia alla pole. Le Mercedes hanno dominato le FP3 e le FP2, sapranno rincofermarsi anche nella sessione che decide la griglia con Russell Dal canto suo, la Ferrari è ...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico! A partire dalle 22:00 inizieremo la diretta del Q1, che ci accompagnerà poi al ...Tutto pronto a Città del Messico per le qualifiche che assegneranno la pole position per il Gp del Messico in programma domenica alle 21. Sarà un’altra passerella per il fresco bicampione del mondo Ma ...