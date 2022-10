Barbano | grazie al Napoli di Spalletti | Maradona è un dolce ricordo e non più una cruda nostalgia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 ottobre 2022)si prepara a festeggiare il compleanno di Diego Armando, ma stavolta lo farà in modo diverso, scrive Alessandrosul Corriere dello Sport. “Ma qualcosa è cambiato. Per la prima voltaè pensato come une non come una. Il pellegrinaggio attorno a questo luogo di culto laico non ha più quella cifra vittimistica della frustrazione. Non è merito dei risultati, del primo posto in campionato e nel girone di Champions, che pure tornano ad accendere speranze. È piuttosto l’effetto di una riconciliazione tra il popolo dei tifosi e l’estetica del calcio”. Era già accaduto con ildi Sarri, qualche anno fa. Dopo il gol di Koulibaly all’Allianz, la squadra era stata accolta al ...