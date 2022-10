“Sta succedendo dopo la squalifica” GF Vip 7 | Elenoire Ferruzzi distrutta | l’incubo continua

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Anche fuori dal GF Vip 7 perla situazione non sarà affatto semplice. Nella serata di giovedì 27 ottobre è stata decretata la sua eliminazione con un televoto flash del pubblico. I telespettatori sono stati chiamati a decidere se fare rimanere o meno la donna all’interno del reality show, ma il 90% dei votanti l’ha voluta mandare via. Fatali i suoi atteggiamenti nei confronti di Daniele Dal Moro e soprattutto i brutti gesti e le orrende parole dette nei riguardi di Nikita Pelizon, che hanno fatto perdere la testa a moltissima gente. Ma al GF Vip 7 non c’è stato spazio solo per. Signorini ha fatto vedere delle foto compromettenti a Giaele De Donà. Tutto capitache nelle scorse ore è emerso che il marito di donna sarebbe sparito, rifiutandosi all’improvviso di ...