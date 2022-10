Salvini contro Bossi | al Nord volano stracci | cosa sta succedendo

(Di venerdì 28 ottobre 2022)al: la Lega di, infatti, mette nel mirino il ‘Comitato’ lanciato da Umbertolanciata poche settimane fa dal fondatore della Lega .vsIn una lettera che porta la firma del tesoriere Giulio Centemero, viene infatti reso noto che all’associazione politica ‘Comitato’ è stata inviata “diffida a cessare la promozione nei confronti degli iscritti alla Lega perpremier, e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito”.sta? Il Comitato inoltre “è stato segnalato al garante della protezione dei dati personali per violazione dei dati sulla privacy”. Infine si ricorda “la totale estraneità di Lega ...

Infine si ricorda "la totale estraneità di Lega perpremier rispetto all'iniziativa in questione, promossa da un soggetto giuridico distinto dal partito e in nessun modo ad esso collegato". ......2.000 a 10.000 euro è una proposta di buonsenso della Lega - ha invece commentato Matteo- ... Visto il muromuro tra maggioranza e opposizione, lo scopo di questo sondaggio è quello di ...Il neoministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha recentemente dichiarato il ponte sullo ... si giustifica solo con un serio programma di difesa dalla concorrenza contro le aggressive compagnie ...Inviata “diffida a cessare la promozione nei confronti degli iscritti alla Lega per Salvini premier, e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito” ...