Pd | Letta | “Per noi momento più complesso di sempre”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Una nuova fase comincia a partire dall’opposizione, abbiamo cominciato a cambiare radicalmente, dobbiamo farlo ancora di più, nel modo di porci rispetto a una politica che ci ha visto al governo, quindiin una logica di mediazione per ottenere i risultati”. Così Enricoalla Direzione del Pd sottolineando: “Immagino primarie che si tengano il 12 marzo”. “Oggi entriamo in nuova fase della nostra storia e della nostra vita, una storia di opposizione. Anche questo elemento di vocabolario, di tono, deve diventaredi più parte integrante del nostro modo di essere”, ha sottolineato il segretario del Pd “Oggi 28 ottobre 2022, cento anni dopo la marcia su Roma, comincia il percorso costituente del nuovo Pd – ha affermato – Credo che sia molto importante e significativo che il percorso congressuale del Pd ...

Roma 28 ottobre 2022 "Questo appuntamento si svolge in una giornata molto importante, storicala politica e la democrazia del nostro Paese. Ricorre il centesimo anniversario dei giorni più ......Lo ha dichiarato EnricoSegretario del Partito Democratico nel centenario della marcia su Roma, di fronte alla lapideGiacomo Matteotti in Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma.