Pablo Marì operato alla schiena | ecco i tempi di recupero

(Di venerdì 28 ottobre 2022) MONZA - In tarda mattinata all'ospedale Niguarda di Milano, è stato eseguito l'intervento chirurgico per suturare i muscoli delladi, il difensore del Monza , che ieri sera è stato ...

MONZA - In tarda mattinata all'ospedale Niguarda di Milano, è stato eseguito l'intervento chirurgico per suturare i muscoli della schiena di, il difensore del Monza , che ieri sera è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago. Lo spagnolo dovrebbe stare in osservazione ...Tra gli altri quattro feriti , tutti fuori pericolo di vita, anche il calciatore del Monza: era con suo figlio tra gli scaffali quando ha raccontato di aver sentito un forte crampo alla ...