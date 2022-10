Napoli-Sassuolo | torna Anguissa | due ballottaggi in corso

Ritorna la dodicesima giornata di campionato di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spiccadi sabato 29 ottobre 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 15:00. Abbonati adesso a DAZN al costo di 29,99 al mese! La squadra di ...Davide Frattesi, centrocampista del, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport dopo questo ottimo avvio di stagione Davide Frattesi, centrocampista del, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport dopo questo ottimo avvio di stagione. Le sue dichiarazioni: "In ritiro era andato il mio fratello scarso. C'era l'interesse della Roma ma quando ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La dodicesima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa il match Napoli - Sassuolo. Ecco dove e come vedere la partita.