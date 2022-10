(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il primo cambiamento deciso dal magnate di Tesla per il leader dei microblog dalla vasta influenza politica è il licenziamento in tronco di Ceo e Cfo

A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice,l'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari e fa subito piazza pulita ...e l'irruzione con il lavandino Almeno uno di ...... la classifica dei "Paperoni d'America":in testa. FOTO La rivista ha pubblicato la sua lista ...il podio Bill Gates. Mark Zuckerberg è fuori dalla "top ten": non succedeva dal 2015 La ... Musk completa la conquista di Twitter e inizia il suo regno: cacciati i vertici L’amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha completato giovedì l’acquisto del social network Twitter per un valore di 44.000 milioni di dollari (una cifra simile in euro) e ha effettuat ...A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice, Elon Musk completa l'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari e fa subito piazza pulita licenziando brutalmente quattro top manager, ...