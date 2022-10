LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | subito Verstappen in vetta su Perez e Sainz | problemi per Leclerc fermo ai box

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARED BULL PENALIZZATA PER IL BUDGET CAP: PESANTE LIMITAZIONE ALLO SVILUPPO AERODINAMICO 20.24 Ecco Charles! Il monegasco inizia la sua giornata messicanacon gomme soft. 20.23 Prosegue il lavoro solo per Vettel e Stroll, tutti gli altri sono fermi ai box in attesa di cambiare le gomme. 20.22per Jack Doohan che riporta la sua Alpine dentro ai box… l’australiano al momento è decimo a 1.972 20.21 Vettel fa segnare l’ottavo crono in 1:23.876 a 1.585 dalla prima posizione. Tutti proseguono su gomme hard. 20.20 Bottasin 1:23.139 si porta in terza posizione a 848 millesimi da, ma oralo scalza con 497 millesimi dall’olandese. 20.19 Gasly migliora ancora in terza ...