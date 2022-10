La Stranezza | sulle tracce di Pirandello insieme a Servillo | Ficarra e Picone

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per La, il suo nuovo film passato in anteprima alla festa del Cinema di Roma e dal 27 ottobre nelle sale, Roberto Andò mette da parte le sue ambizioni da pensoso quadro allegorico sulla contemporaneità che caratterizzavano, appesantendoli, film come Viva la Libertà e Le Confessioni, scegliendo invece, più felicemente, di muoversi luogo il crocevia in cui s’intersecano cinema e teatro, il suo vero primo amore. Lainfatti immagina che Luigi(Toni) si rechi nel 1920 nella natia Sicilia per omaggiare il grande romanziere Giovanni Verga (Renato Carpentieri) in occasione dei suoi ottant’anni. Il ritorno a casa si trasforma in qualcosa di assai più personale. In primo luogo perché, all’arrivo, viene informato della morte improvvisa della sua vecchia balia (Aurora Quattrocchi), cui ...