GF Vip | Edoardo in crisi con Antonella | Non sono nato ieri

Antonella Fiordelisi controDonnamaria al GfAntonella Fiordelisi ha mollatoDonnamaria in diretta al Grande Fratello! Tutto è successo ieri dopo che Alfonso Signorini ha ...Non lo voglio più vedere proprio...' Patrizia Rossetti non ha dubbi sull'inquilina: 'Non ama' Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione anche la popolare concorrente dai ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Antonella Fiordelisi furiosa con Edoardo Donnamaria dopo la puntata del GF Vip 7: ecco cosa è accaduto tra i due.