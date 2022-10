Gabriel Garko | come sta dopo l’infortunio? L’attore svela se sarà a Ballando con le Stelle – VIDEO

(Di venerdì 28 ottobre 2022)stail brutto infortunio avvenuto ieri pomeriggio durante le prove dicon le? Il suo manager, Nando Moscariello, ha tenuto aggiornati i fan delin maniera costante, attraverso le sue Instagram Stories. Infine, ha fatto una sorpresa ai follower mostrando il concorrente dicon le, in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ballando,a rischio la partecipazione: 'Nelle mani dei medici' Francesca Michielin strega il palco di X Factor con un abito tutto cristalli e trasparenze La ragazza timida e un po' ...Partecipazione a rischio per, che durante gli allenamenti in preparazione delle nuova puntata di Ballando con le stelle si è infortunato un braccio. A rendere nota la notizia è Milly Carlucci , che in queste ore ha ...Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti di Tale e quale show che maggiormente sta brillando all'interno del cast proposto ...Gabriel Garko potrebbe partecipare alla prossima puntata di Ballando con le stelle. L’attore torna in video a poche ore dalla puntata con il braccio immobilizzato in un vistoso tutore: “Giada Lini ha ...