Elon Musk | acquisizione di Twitter conclusa e dirigenti licenziati

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ha completato l’operazione di acquisto diper 44 miliardi di dollari. “L’uccello è libero“. Così ha twittato in riferimento proprio a, il cui logo è un uccellino blu, dopo aver preso il controllo della piattaforma social. Pulizie già iniziate con quattro top manager buttati fuori, tra cui il ceo Parag Agrawal. Il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della ‘policiy’ Vijaya Gadde, e il general counsel Sean Edgett, sono gli altri tre che sono stati fatti fuori. Uno di loro è stato scortato fuori dal quartier generale di San Franciso. La scadenza per completare la suadia 44 miliardi di dollari e quindi evitare la battaglia giudiziaria con l’azienda, era oggi, venerdì 28 ottobre. Si conclude così la ...

