Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Un mio erede non c’è Curioso per Bagioli | da vedere Tiberi come maturerà”

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è pronto per la sua nuova vita. Lo Squalo dello Stretto ha corso a inizio ottobre la sua ultima gara in carriera da professionista su strada (il Lombardia) e dalla prossima stagione sarà il consulente tecnico della nuova squadra creata insieme a Douglas Ryder, la Q36.5. Il messinese mancherà sicuramente all’Italia per quanto riguarda le corse a tappe, le Classiche e non solo. Queste le sue parole al Messaggero. “Sono tante le volte in cui avrei voluto partire a farsi spenti per essere più libero mentalmente – ha affermato– Sapere di ricevere già una mezza critica se non riesci a raggiungere un certo risultato è destabilizzante. All’inizio mi arrabbiavo molto, poi ho capito che dovevo lasciarmi scivolare tutto addosso. Essere il ciclista italiano di riferimento mi ha fatto convivere con le critiche: le ho ...