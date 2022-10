Chiara Ferragni | solo slip e collant | tutto trasparente si vede tutto | Guarda

(Di venerdì 28 ottobre 2022) All'improvviso, a tarda serata, ecco la foto che manda in solluchero i follower di. L'influcencer, imprenditrice fashion e, last but not least (in termini di business) moglie di Fedez e madre di Leone e Vittoria, manda in tilt Instagram con una story particolarmente piccante. Un cuore rosso gigante "censura" l'unica parte della foto all'acqua di rose, il volto angelico dell'ex blogger Blonde Salad. Il resto è scabrosamentein vista. Striminzita e aderentissima canottierina bianca che resta maliziosamente abbarbicata a metà vita, giusto sopra l'ombelico (toh, che combinazione). E là sotto?a vista:pino bianco decisamente "micro" indossato in strategica combinazione con un paio dineri a rete dalla ...

Stile e Trend Fanpage

... dibattito nato dopo la pubblicazione di un video in cui la tata di Leone, figlio die Fedez, gli chiedeva di mettersi in posa e poi sarebbe tornato a giocare. È stato quindi ...è sicuramente l'influencer digitale più famosa e pagata d'Italia, con un impero, secondo Money, da 40 milioni di dollari . Ma non tutti sono come l'imprenditrice cremonese. Anzi. ... Chiara Ferragni con i capelli lunghissimi: il look in total denim per il pomeriggio con i figli Da parte dei followers solo critiche e brutti commenti: pare proprio che il senso della foto non sia arrivato Da poco pubblicato su Instagram un nuovo post fresco fresco da parte dell’Influencer ...A tarda sera l'influencer Chiara Ferragni posa davanti allo specchio con il look bollente che scatena i follower ...