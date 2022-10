Carta Ronaldo | la Juve rischia una multa salatissima! I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022), launasalatissima per la vicenda. Le ultime sul caso che vede coinvolti i bianconeri Il vecchio contratto di Cristianoe l’ormai famosariguardante gli accordi fra lantus ed il portogheseno di portare serie ripercussioni. Stando a quanto riferito da la Repubblica, gli inquirenti ritengono di avere ricostruito tale: le scritture private prevedevano dopo le rinunce dei calciatori a parte dei loro stipendi con il ritorno di tali soldi in futuro. Garanzie con accordi che non sarebbero stati depositati in Lega. Le sanzioni possono essere serie: il club infatti rischierebbe unache va dai 20 ai 60 milioni di euro. L'articolo ...