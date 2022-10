Boxe | Guido Vianello vs Jay McFarlane stasera in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) All’Atlantico di Roma(9-0-1) sfida lo scozzese Jay(13-6) in quello che è il suo primo incontro da professionista in Italia. Dopo una lunga ‘gavetta’ negli Stati Uniti, sotto la guida della Top Rank,cerca la decima vittoria della sua carriera. L’evento avrà luogo, venerdì 28 ottobre, e potrà essere seguito gratuitamente insulla piattaforma Mola.TV dalle 19:30. Mentree Jaydovrebbero combattere intorno alle 23:00 (italiano). Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio del main event. LA DIRETTA TESTUALE Nella card sono previsti inoltre ben tre incontri titolati: Mirko Natalizi ...