Allegri | “Fallimento Champions? Altri non l’hanno giocata per 8 anni”

...00 Massimiliano, in qualche modo, ha cercato di sdrammatizzare. Il tecnico livornese, pur prendendosi le responsabilità del clamoroso fiasco europeo, non vuole sentire parlare di ''.... poi verrà la sosta e recupereremo tutti i giocatori e sarà un'altra cosa', dice. La Champions della Juventus è stata uno no 'Nella vita capitano queste cose qui, non trovo la ...La situazione della Juventus da inizio stagione continua a essere disastrosa: arriva la sentenza su Agnelli, Arrivabene e Cherubini ...Massimiliano Allegri si difende dalle accuse di fallimento dopo l'eliminazione della Juventus in Champions e tira in ballo anche il Milan.