WWE | Triple H considera il ppv Hell In A Cell un format “morto” | la gabbia solo in occasioni speciali

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Da quandoH è a capo del booking, molti sono stati i cambiamenti apportati. “The Game” ha intenzione di mettere mano anche sull’organigramma dei ppv della federazione ed alcuni cambiamenti sono già stati apportati. Survivor Series non si baserà più sul tradizionale match a squadre ad eliminazione; al suo posto il War Games Match,che proprioH aveva ripristinato ad NXT. Altra novità riguarda Day 1, che, dopo una sola edizione, è stato canato dal calendario degli eventi. I cambiamenti non si fermeranno a questo. Pare proprio che HHH voglia togliere un ppv a tema, che negli anni è diventato un appuntamento classico, ma che ora èto “”. Si tratta del ppvIn A. No al ppv, si alla stipulazione ...

