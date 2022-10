Supplenze docenti da graduatorie di istituto | liberatoria per GPS esaurite Quali sono le classi di concorso più ricercate LO SPECIALE

Orizzonte Scuola

Articolo 36 Idi ruolo, ai sensi dell'articolo 36 del CCNL 2007, possono accettare ... Il docente di ruolo dunque: p uò accettareal 30/06 e al 31/08 in un grado di istruzione o ...... a tutti coloro che non vogliono soccombere, il ricorso che abbiamo predisposto per ie il ... come per è accaduto ai supplenti "Covid" dell'ultimo biennio: per ogni anno dila cifra ... Supplenze: docenti ruolo non possono accettarle nel grado di titolarità, nemmeno su sostegno Il motivo è tanto semplice, quanto paradossale: la norma che prevede per i docenti la possibilità di continuare ad avere offerte di supplenze su altre cattedre, anche dopo aver assunto un incarico, fa ...Concorso ordinario secondaria, le Graduatorie di Merito aggiornate al 27 ottobre 27 Ottobre 2022 Supplenze da MAD 2022/23 ... stipendi e valorizzazione docenti: ‘Tempo scaduto, basta pacche sulle ...