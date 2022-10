Sabatini | Spalletti è un genio | sta realizzando un altro capolavoro' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Walter, ex dirigente di Roma e Salernitana,è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli è straordinario? No, nemmeno questo aggettivo rende bene ciò che stanno facendo gli azzurri. -afferma- Il Napoli è la magia del calcio, una orchestra in cui tutto funziona nel migliore dei modi. I giocatori sanno quello che devono fare in campo e Lucianoè unassoluto, staun. Non rompete le scatole a Luciano. Il mister è come i grandi artisti: deve essere lasciato in pace, lasciatelo fare perché vi porterà lontano. -prosegue- So che i napoletani sono molto scaramantici, ma io dico da tempo che la squadra ...