Roma | locali e bagni sporchi e alimenti privi di tracciabilità | scattano le multe

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ieri mattina i Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca, unitamente al personale UOC Igiene eddell’Asl2, ai militari del NAS die agli agenti della Polizia Locale diCapitale, hanno proceduto al controllo ad alcune attività commerciali nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sono state 10 le attività commerciali sottoposte a verifiche e ben 5 sono state sanzionate per varie irregolarità riscontrate nel corso degli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine. La task force ha svolto accertamenti in bar e minimarket dove ha trovato violazioni di varia natura. Carenze sanitarie e slot machine fuori orario Nello specifico, in un bar sono state accertate gravi carenze delle norme sanitarie, sia nei servizi igienici che nell’area della pasticceria. I militari e il personale ...

Repubblica Roma

Una querelle che daè caduta, con effetto domino, sulle amministrazioni. Perlomeno su quella del capoluogo siciliano. A sollevare la questione per prima è stata Di Gangi, che ha chiesto ...Solite cose da. Mi basta uno sguardo. Eppure c'è gente talmente scema che vorrebbe ... Dopo pochi mesi viene acol suo avvocato. E che voleva da te Mi presentano un contratto della Top ... Controlli nei locali a luci rosse del centro di Roma, multe per seimila euro Roma, 27 ott. (Adnkronos) - La decisione della Commissione europea di approvare il programma operativo regionale del Lazio per l impiego del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, per un ...Un immobile di proprietà comunale vittima della burocrazia ferma tra Dipartimenti comunali e locali che non sono riusciti a sbrogliare le modalità che dovrebbero definire il provvedimento finale. La ...