Putin | Non useremo l' arma nucleare in Ucraina | Kiev | I russi potrebbero far esplodere Zaporizhzhia

27 ott 17:47useremo l'arma nucleare in Ucraina 'abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina,avrebbe senso, né politicamente né militarmente'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir ...La mobilitazione parziale, voluta da Vladimirper arruolare dei riservisti da mandare in guerra in Ucraina , finorasembra aver dato i risultati sperati. Troppe le diserzioni e, soprattutto, le fughe all'estero di coloro che erano stati ...E le parole dure e decise di Putin non hanno tradito le aspettative: "Il cosiddetto occidente, che è un conglomerato complesso senza grande unione, con le sue azioni alimenta l'instabilità e la crisi, ...Squalificata per il doping di stato nel 2014, si è schierata al fianco di Putin e dell’invasione dell’Ucraina: «Annettere diverse regioni, ci permetterà di avere più atleti» ...