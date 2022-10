Peppone e Don Camillo tornano d’attualità Assieme a Enrico Mattei

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La camera ha votato con successo la fiducia al neonato governo Meloni.e Donsaranno stati lieti di aver assistito all’evento da dove si trovano e constatato la ritrovata grinta di certa politica. Quella dei comizi in paese dai balconi delle case, con la chiamata in causa degli avversari in tempo reale, quasi in un botta e risposta. Il ricorso al vernacolo, se fosse una tantum, potrebbe essere accettato in loco con un minimo di benevolenza; fuori Roma, principalmente a Bruxelles, certamente molto meno. Mercoledì si replica al Senato e quindi a metà settimana dalle parole la signora Premier e la sua squadra dovranno passare ai fatti. Che sono tanti, sia per quanto riguarda gli affari interni che quelli esteri. Al momento hanno pari esigenza di essere affrontati in fretta, per cui la Capo del Governo dovrà essere pronta a agire, come ...