Pd e M5S domani in piazza anche per ritrovare la pace tra loro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In attesa del congresso, il commissario regionale del Partito Democratico campano Francesco Boccia ha un chiodo fisso: il no all’autonomia differenziata. Non a caso, osserva chi frequenta le stanze dei dem, perché in questo modo e su questo tema, il braccio destro di Letta vorrebbe recuperare il rapporto con il Movimento 5 Stelle, cardine di quel campo largo che, dopo essere stato per mesi sponsorizzato dalla segreteria nazionale, si è frantumato di fronte alla fine anticipata del Governo Draghi. L’operazione, insomma, sarebbe quella di far tornare indietro l’orologio del tempo politico, tornare alla carica e presentare in occasione del prossimo congresso una proposta e un leader cadi ancorare il Pd a sinistra, nel campo progressista. Di nuovo in compagnia, appunto, del vecchio alleato grillino. L’operazione dovrebbe partire ...