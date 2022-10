(Di giovedì 27 ottobre 2022) ...veniva a mangiare dalla sua natale vicina Suzzara ed al suo fianco c'era una colonna della Gazzetta ... ILCastellucchio (Mantova), via Roma 112 Tel.0376.1855264 www.il.it ; info@...

la Repubblica

... arrivato in Italia da decenni, Faruk Neziri , in arte Fabio, da anni cittadino italiano,...2 su 5 AMBIENTE 4 su 5 SERVIZIO 3 su 5 CANTINA 3 su 5 Argomenti Ristoranti Viaggi di gusto...... mentre gli eterni "" possono fare il pieno di souvenirs e godersi le migliori attrazioni. ... tra cui piatti firmati dadi fama mondiale, sia di vivere un' esperienza gastronomica unica ... Lo chef giramondo e la raffinatezza a tavola del Gelso nero Il ristorante di Castellucchio raccoglie l'eredità della tradizione mantovana. Lo chef Faruk Neziri, in arte Fabio, ha fantasia equilibrata dal ...